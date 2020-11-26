Слуцкер рассказала о состоянии больного раком Юдашкина

Москва, 25 ноября. Российский модельер Валентин Юдашкин несколько лет борется с онкологическим заболеванием. О своем диагнозе он впервые узнал четыре года назад.

Родные Юдашкина не любят распространяться о состоянии здоровья модельера. Они делают вид, словно болезнь не коснулась их семьи. Сам модельер продолжает творить и ведет активный образ жизни. Но близкие друзья мэтра знают, как тяжело ему дается борьба с раком.

Подруга модельера Ольга Слуцкер рассказала, что впервые рак у Юдашкина проявился в конце лета 2016 года. У него начались сильные головные боли, избавиться от которых не помогали даже сильные обезболивающие. В итоге Юдашкин решился на полное медицинское обследование, по результатам которого ему поставили страшный диагноз.

«Мы все гадали: как так вышло, что мы ничего не видели, не замечали, и вдруг это все обрушилось на нас», — пояснила Слуцкер в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».

В октябре Юдашкин праздновал свой день рождения. В честь этого события он собрал друзей в своем доме. Среди приглашенных гостей была Ольга Слуцкер. Она была удивлена изменившемуся внешнему виду модельера. Из-за болезни он сильно потерял в весе и походил на маленького мальчика.

«Я увидела во главе стола худенького мальчика. На тот момент Валя перенес четыре полостные операции!» — пояснила она.

Однако Юдашкин четко решил, что не бросит работу. Он продолжал рисовать эскизы и активно готовился к показам, несмотря на болезнь. Слуцкер призналась, что опасалась за состояние модельера.

В октябре этого года Юдашкин вместе со своей супругой Мариной отдохнул в подмосковном санатории. Пара жила в номере с большим окном, которое выходило на аллею.