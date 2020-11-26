Три человека погибли в столкновении двух машин в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 26 ноября. Две девушки и мужчина стали жертвами ДТП на трассе «Кавказ» в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Предварительно установлено, что ДТП произошло накануне вечером в 21:20 по московскому времени. Отечественная «Лада Гранта» под управлением 21-летнего жителя Нальчика столкнулась с попутным автомобилем аналогичной модели, за рулем которого сидел 25-летний житель Баксана.

В результате удара второй автомобиль влетел в дерево. На месте происшествия погибли 25-летний водитель, а также две его пассажирки 22 и 24 лет. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщил, что одна из девушек приходилась сестрой водителю, а другая — женой.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Недавно сообщалось о массовой аварии на кольцевой автодороге в Петербурге. В результате ДТП были повреждены более десяти машин.