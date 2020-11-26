СМИ: актриса Светлана Светличная экстренно госпитализирована в Москве

Москва, 26 ноября. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, получившая широкую известность благодаря роли Анны в «Бриллиантовой руке», экстренно госпитализирована.

Информацию об этом передает осведомленный источник СМИ. По предварительной версии, накануне знаменитость почувствовала недомогание и пожаловалась на головную боль. В считанные часы состояние актрисы усугубилось и ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Сейчас уточняются подробности о самочувствии Светличной. Официального подтверждения сведений о ее госпитализации пока нет.

Артистка запомнилась зрителю блестящими ролями в советских фильмах, например, «Семнадцать мгновений весны, «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и других. А ее фраза из знаменитой кинокартины Леонида Гайдайя «Невиноватая я, он сам пришел» навсегда врезалась в память россиянам.

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