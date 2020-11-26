Пушков ответил Берлину, решившему говорить с Россией с «позиции силы»

Москва, 26 ноября. У Германии не выйдет вести диалог с Россией «с позиции силы», поскольку ультиматумы на РФ не действуют, заявил сенатор Алексей Пушков.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила ранее, что ФРГ необходимо поддерживать военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией «с позиции силы». Подобное заявление она объяснила военной угрозой со стороны Москвы после модернизации вооружений.

В своем микроблоге в Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Пушков подчеркнул, что у Германии вести диалог о разоружении с Россией «с позиции силы» не выйдет.

«С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают. «Диалог с позиции силы» — это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией. Ширма для ставки на силу», — подчеркнул он.

Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований Михаил Александров в беседе с ФАН ранее выразил мнение, что НАТО прикрывается мифом о «российской угрозе», требуя увеличить военный бюджет от каждой страны. По его словам, США имеют прямой интерес ввиду увеличения расходов на оборону членами НАТО: Вашингтон является главным производителем оружия на Западе, а значит, закупок американской военной техники станет больше. Такая ситуация, как полагает политолог, чревата тем, что будет нарастать военное напряжение.

Россия, по мнению военного эксперта, должна адекватно отвечать и увеличивать свой военный бюджет, а не сокращать его.