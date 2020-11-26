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Трамп: Махинации не помогли демократам одержать победу на выборах

Трамп: махинации не помогли демократам одержать победу на выборах

Вашингтон, 26 ноября. Демократическая партия использовала махинации на выборах президента США, но все равно проиграла. Так заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уверен в проигрыше демократов на президентских выборах в США. Прошедшие выборы были «жульническими», заявил он в ходе телефонного выступления перед представителями законодательного собрания Пенсильвании.

В ходе разговора Трамп связался с юристом своего штаба Дженной Эллис. Вместе с ней на заседании присутствовала личный адвокат американского президента Руди Джулиани.

«Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом… Эти выборы были сфальсифицированы, мы не можем этого позволить», — заявил Трамп.

Он обвинил демократическую партию в фальсификациях, вбросе голосов и голосовании от лица умерших людей. Он добавил, что демократы убирали наблюдателей с территории избирательных участков, передает «Царьград».

Республиканцы по итогам голосования в избирательных округах заберут у демократов четыре места в Палате представителей от Калифорнии. Председатель Республиканской партии считает, что жители штата устали от политики демократов.

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