Британский врач назвала продукты, помогающие защититься от COVID-19

Лондон, 26 ноября. Для защиты от COVID-19 важно поддерживать крепкую иммунную систему. В этом помогут определенные продукты, сообщила доктор Гита Мейкер-Кларк.

Специалист заметила, что требования к ношению масок, мытью рук и физическому дистанцированию являются важными для предотвращения распространения вируса. Однако сейчас людям нужна сильнейшая иммунная система

Во время любой острой инфекции организм реагирует на стресс «метаболическими изменениями», чтобы отбить захватчика. По словам доктора, это увеличивает потребность в питательных веществах. Плохое питание приводит к нарушению иммунной функции, но этот процесс можно обратить вспять, пополняя запас питательных веществ.

Мейкер-Кларк заявила, что с воспалительными состояниями можно справиться, «увеличив потребление свежих продуктов». Кроме того, необходимо уменьшить потребление рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов. Для этого стоит включить в рацион питания продукты с высоким содержанием витамина С: брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, папайю, любые цитрусовые.

«Эти фрукты и овощи обеспечивают дневную дозу витамина С, который может помочь иммунной системе», — пояснила специалист, добавив, что сложная, интегрированная иммунная система нуждается также в витаминах A, C, D, E, B6 и B12, фолиевой кислоте, цинке, железе, меди и селене.

Другие эксперты советуют принимать ежедневные добавки витамина D в период с октября по март. Это связано с тем, что большая часть витамина D синтезируется, когда солнечные лучи попадают на кожу. Однако поздней осенью и зимой солнечного света мало, а люди находятся в закрытых помещениях.

Эксперты портала Infox ранее рассказывали, как перейти на правильное питание. Они подчеркнули, что у большинства людей правильное питание ассоциируется с ограничениями, однако на самом деле нужно просто наладить рацион.