Эксперты жестко раскритиковали новый сезон сериала «Метод»

Москва, 26 ноября. Киноэксперты раскритиковали новый сезон сериала «Метод» за затянутый сюжет и слабую игру Константина Хабенского и Паулины Андреевой.

Поклонники ждали пять лет выхода продолжения сериала «Метод». Однако кинокритики встретили продолжение картины без энтузиазма. В частности, Дмитрий Барченков из КиноПоиска в беседе с порталом Peopletalk подчеркнул, что «Паулина Андреева жутко переигрывает», а события картины развиваются крайне медленно, заставляя зрителей скучать.

Критик Владислав Шуравин назвал главной причиной «коллапса «Метода-2» утрату актуальности и слишком большой временной разрыв между сезонами. По его словам, Хабенский переигрывает и превращает в пародию весь сериал, а второстепенные персонажи больше похожи на героев плохого анекдота.

Эксперт Артем Ремизов отметил, что Хабенский создавал в сериале «необходимый шарм», что удерживало внимание зрителей. По мнению критика, все это угасло с приходом в фильм Александра Петрова.

Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе объяснила появление Петрова в сериале необходимостью создавать новые сюжетные ходы для привлечения новой аудитории.

Ранее стало известно, что русский сериал «Эпидемия» вошел в глобальный топ-100 самых популярных телепроектов портала IMDb. Как сообщал A42.ru, пока что это единственный сериал из России, вошедший в рейтинг. По количеству просмотров сериал «Эпидемия» вошел в топ-10 в 68 странах, среди которых США, Бразилия, Аргентина, Великобритания, Швеция, Турция и другие.