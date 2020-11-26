Азербайджан не признает французскую резолюцию по Карабаху

Баку, 26 ноября. Азербайджан не признает резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

Сенат Франции в среду проголосовал за резолюцию, призывающую Париж признать Нагорный Карабах. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Документ носит рекомендательный характер.

«Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», — заявил Гаджиев.

По мнению политика, принятие подобной резолюции является постыдным шагом для французских парламентариев.

Совершенно другого мнения придерживается МИД Армении. В заявлении ведомства подчеркивается, что резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Нагорно-Карабахской Республики на самоопределение.

В начале ноября Азербайджан, Армения и РФ подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, обмене пленными и введении российских миротворцев в регион. Переброска военных началась 10 ноября, передавал Infox.