Эксперт рассказал, сколько зарабатывают молодые ученые космической отрасли

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили размер заработной платы в сфере космонавтики. Научный сотрудник лаборатории радиационного мониторинга НИИ ядерной физики МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры космического спутника «Ломоносов» Василий Петров рассказал, от чего зависит размер заработной платы сотрудника, а также сказал, кто финансирует космическую деятельность в России.

«У нас очень большой разброс зарплаты. Для начинающих специалистов, которые только вышли из-за парты, зарплаты составляют 20-25 тысяч рублей. В дальнейшем, если человек задерживается в отрасли, его зарплата сильно вырастает. Молодой специалист со второго года работы может получать от пятидесяти до нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Это зависит от проекта и команды, в которую он попадет, потому что в основном зарплатная структура является расчетной. То есть, чем больше количество проектов, в которых сотрудник участвует, тем больше его заработная плата», — рассказал Василий Петров.

Заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры космического спутника «Ломоносов» сообщил, кто спонсирует космическую деятельность в России.