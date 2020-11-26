Власти Германии продлили ограничительные меры до конца года

Берлин, 26 ноября. Карантинные меры в Германии будут действовать до конца года из-за роста случаев COVID-19. Такое заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Ограничительные меры в Германии были введены в стране 2 ноября. Изначально их действие планировалось до конца месяца. Однако власти приняли решение о сохранении карантина до 20 декабря. Ограничение социальных контактов будет действовать примерно до начала января.

Меркель не исключила, что в дальнейшем ограничения вновь могут быть продлены. Говорить об их смягчении можно будет в том случае, если в течение недели в стране не будет наблюдаться менее 50 заболевших на 100 тысяч населения.

Недавно официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт проанализировал ситуацию с COVID-19 в стране. По его словам, ограничительные меры повлияли на то, что ситуация немного стабилизировалась.