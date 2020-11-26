«Локомотив» смог сохранить ничейный результат в матче с «Атлетико»

Мадрид, 26 ноября. Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Игроки испанской команды владели преимуществом по ходу матча, но не смогли распечатать ворота Гильерме. На 68-минуте хавбек «Атлетико» Коке забил гол, но он бы отменен после вмешательства VAR.

После этого результата подопечные Марко Николича набрали три очка и расположились на третьем месте в группе А. Испанцы занимают вторую позицию. В их активе пять баллов.

Все матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Легендарный аргентинский футболист скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа.