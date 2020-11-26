Haval откроет в России новый завод по выпуску автомобильных двигателей

Тула, 26 ноября. Автокомпания Haval в 2022 году развернет под Тулой производство силовых агрегатов для оснащения большинства китайских внедорожников в России.

Углубление локализации бренда, входящего в состав концерна Great Wall Motors, проходит в рамках специнвестконтракта с российским Минромторгом. Контракт был подписан в сентябре этого года.

Завод на три сотни рабочих мест будет находиться в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Предприятие наладит сборку силовых установок для 90% автомобилей Haval на российском рынке. Планируется выпуск до 80 тысяч двигателей в год.

Haval продолжает работу по локализации в РФ. Весной прошлого года под Тулой был открыт первый завод компании, выпускающий рамные внедорожники H5 и H9, кроссовер F7 и его купе-версию F7x. По планам на ближайшие три года, в России появятся новые модели H6 и машины премиального суббренда WEY.

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