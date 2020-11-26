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Эксперт сказал, где Россия будет использовать двигатели на ядерном топливе

Эксперт сказал, где Россия будет использовать двигатели на ядерном топливе

Научный сотрудник лаборатории радиационного мониторинга НИИ ядерной физики МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры космического спутника «Ломоносов» Василий Петров рассказал в эфире медиацентра «Патриот» о перспективах использования ракетных двигателей на ядерном топливе в космосе. 

«Я бы разделил две вещи: ракета с ядерным двигателем и космический аппарат с ядерным двигателем. Здесь ядерные двигатели будут принципиально разной мощности. Если говорить о ракетах или атмосферных аппаратах с ядерной энергетической установкой, то здесь, я думаю, в ближайшее десятилетие у них будет исключительно военное применение, и я здесь не буду ничего комментировать. А если говорить о космических аппаратах с ядерной энергетической установкой, то здесь перспектива очень сильно зависит от задач. Если у нас будет задача — не обязательно у России, может, у мирового сообщества — строительства, например, большого лунного или марсианского города и возникнет необходимость перемещения больших грузов, десятки тонн, между орбитой Земли и другими небесными телами, то такие разработки очень перспективны и они позволят сэкономить много сил и денег», — заявил Василий Петров.

По словам эксперта, наработки в этой области у России имеются, и уже находятся в стадии испытаний. Но о строительстве и испытании космического аппарата с ядерным двигателем речи пока не идет, поскольку это очень затратный проект, необходимость в котором на данном этапе развития космических проектов России отсутствует.

«Судя по общедоступной информации и роликам, которые размещаются в Интернете, у нас есть определенные наработки в высокой степени готовности по межпланетному буксиру с ядерной энергетической установкой. По крайней мере это не только компьютерные ролики с рендером, это съемки из монтажных корпусов испытательных стендов и изделий. Но здесь должны быть вовлечены большие деньги. Просто испытать это изделие, вывести его на орбиту, для этого, может, понадобится не одна ракета. А это сотни миллионов долларов только на выведение. А его еще необходимо изготовить, решить вопросы безопасности и прочее. Такие траты можно позволить только в случае уверенности, что оно пригодится. А пригодится оно только при необходимости перемещения больших объемов груза в космосе», — пояснил Василий Петров.

 

 

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