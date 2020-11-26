Эксперт сказал, где Россия будет использовать двигатели на ядерном топливе

Научный сотрудник лаборатории радиационного мониторинга НИИ ядерной физики МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры космического спутника «Ломоносов» Василий Петров рассказал в эфире медиацентра «Патриот» о перспективах использования ракетных двигателей на ядерном топливе в космосе.

«Я бы разделил две вещи: ракета с ядерным двигателем и космический аппарат с ядерным двигателем. Здесь ядерные двигатели будут принципиально разной мощности. Если говорить о ракетах или атмосферных аппаратах с ядерной энергетической установкой, то здесь, я думаю, в ближайшее десятилетие у них будет исключительно военное применение, и я здесь не буду ничего комментировать. А если говорить о космических аппаратах с ядерной энергетической установкой, то здесь перспектива очень сильно зависит от задач. Если у нас будет задача — не обязательно у России, может, у мирового сообщества — строительства, например, большого лунного или марсианского города и возникнет необходимость перемещения больших грузов, десятки тонн, между орбитой Земли и другими небесными телами, то такие разработки очень перспективны и они позволят сэкономить много сил и денег», — заявил Василий Петров.

По словам эксперта, наработки в этой области у России имеются, и уже находятся в стадии испытаний. Но о строительстве и испытании космического аппарата с ядерным двигателем речи пока не идет, поскольку это очень затратный проект, необходимость в котором на данном этапе развития космических проектов России отсутствует.