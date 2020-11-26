Марадона-младший узнал о смерти отца от представителя «желтой прессы»

Буэнос-Айрес, 26 ноября. Сын легендарного футболиста Диего Марадоны узнал о смерти отца в реанимации, где он находится с осложнениями из-за COVID-19.

Печальную новость Диего Марадона-младший узнал от одного из представителей «желтой прессы». Тот позвонил ему, пытаясь получить комментарий по поводу смерти звезды мирового футбола. Так 35-летний мужчина понял, что больше никогда не увидит своего отца.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Сын футболиста был госпитализирован 15 ноября. Результат его теста на наличие коронавируса оказался положительным.