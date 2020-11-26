Академик объяснил, почему в России нет частной космонавтики  

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Борьба за космос. Кто выигрывает конкуренцию?» обсудили частную космонавтику в России и Америке. Член Российской Академии Космонавтики имени К. Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков рассказал о сотрудничестве российского государства и частных компаний в сфере космической деятельности, а также сообщил, почему у Роскосмоса нет заинтересованности в работе с частными компаниями.

«В России нет конкретного запрета на участие частных компаний в космической деятельности. Но нет и законодательства, которое позволяло бы компаниям открыто заниматься космонавтикой. Для определенной деятельности необходимо иметь соответствующий регламент, принятый федеральными органами власти — Госдумой, Советом Федерации. То есть нет запрета, но нет и разрешения. Сейчас всю космическую деятельность лицензирует Роскосмос. Да, некоторые компании получают лицензии от него, но только на правах партнеров. Самостоятельно компания не может ничего делать, даже создать ракету-носитель легкого класса. Все это ограничено законом. Как только появится подобное законодательство, можно будет надеяться на успех. На данный момент оно в разработке», — заявил Александр Железняков.

Член РАКЦ рассказал, почему в Америке частная деятельность в сфере космонавтики приветствуется.

«В случае космических разработок американскими частными компаниями деньгами дело не ограничивается. Есть законодательство, которое позволяет частникам активно участвовать в космической деятельности. США это разрешили лет 10 назад, и постепенно многие сектора космической деятельности передают в частные руки. Так произошло с пилотируемой космонавтикой и с системами связи. Освоение Луны сейчас — дело времени», — сообщил эксперт, подчеркивая большие темпы развития американской частной космонавтики.

Александр Железняков выразил опасения насчет развития частной космонавтики в России.

«Я боюсь, что время уже упущено. Даже если быстро появится законодательство, и если пойдут деньги от частных инвесторов, то все равно российской частой космонавтике придется нелегко на мировом рынке там уже очень высокая конкуренция. Наши частники могут заполнить некоторые ниши, которые останутся к тому времени, но составить глобальную конкуренцию не смогут», — отметил специалист.

По словам академика, Роскосмос выражает свою заинтересованность в государственно-частном партнерстве.