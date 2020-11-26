Назван опасный «ночной» симптом дефицита витамина D

Москва, 26 ноября. Нехватка витамина D в организме обычно наблюдается у жителей северных регионов планеты. Именно они чаще всего страдают от остеомаляции.

Заболевание характеризуется размягчением костей, однако страдают от него не только кости, но и весь организм человека. На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

Пациенты с остеомаляцией страдают от слабости в мышцах и боли в костях. В районе таза, поясницы, ногах и ребрах начинается тупая ноющая боль. Особенно сильной она становится в ночное время или при механическом воздействии на кости.

Витамин D является одним из самых важных для человека. О том, в каких продуктах его содержится больше всего, ранее рассказывало Федеральное агентство новостей.