Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости

Москва, 25 ноября. Российский актер Дмитрий Певцов показал поклонникам, как его супруга и коллега Ольга Дроздова изменилась ради новой роли.

На своей странице в Instagram Певцов опубликовал ролик, в котором показал, как Дроздова ищет новый образ для роли в постановке театра «Современник».

«Ольга Дроздова в поисках образа Алтынай (пьеса «Первый хлеб)», – подписал видео Певцов.

На записи актриса предстала в образе роковой красотки: в пушистой шапке и темном парике каре, ее глаза и губы ярко накрашены. Большинство поклонников отметили, что Ольга действительно сумела перевоплотиться в другого человека, изменившись до неузнаваемости.

«Многогранная, непревзойденная, мегаталантливая Ольга!» — пишет в комментариях пользователь под ником sinkevich8190.

«Вот это да! Вот это я понимаю мастерство! Жду премьеру!» — добавила _art_natalis.

«Совсем другая. Не узнать даже!» — отметила lenusya_theateralka.

Два дня назад смене имиджа удивлялись поклонники блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. В соцсетях девушка похвасталась новым цветом волос: превратившись в яркую блондинку. После фразы «Все когда-то заканчивается», Ивлеева добавила смайлик с треснувшим сердцем.

Большинство поклонников блогера оставили в комментариях восхищенные отзывы о новом образе. Однако некоторые из них поспешили с предположениями, что «разбитым сердцем» телеведущая намекнула на возможный разрыв с супругом рэпером Элджеем. Подобные слухи Ивлеева никак не комментирует.

В сентябре прошлого года Ивлеева сообщила, что вышла замуж за Элджея (Алексей Узенюк). Как сообщал «Царьград», ведущая «Орла и решки» сменила свою фамилию на фамилию супруга.