Жители Неаполя вышли на улицы проститься с Диего Марадоной

Неаполь, 25 ноября. Новость о кончине аргентинского футболиста Диего Марадоны повергла жителей Неаполя в шок. Они вышли на улицы, чтобы проститься с бывшим игроком «Наполи».

Легендарный нападающий ушел из жизни на 61-году жизни из-за сердечного приступа. С неаполитанским клубом у него связан самый удачный период в клубной карьере. Вместе с «Наполи» он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок, Суперкубок и Кубок УЕФА. После новости о его кончине, тысячи жителей Неаполя вышли на улицы, чтобы проститься с великим футболистом.

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис заявил о желании переименовать стадион «Сан-Паоло» в честь Диего Марадоны. Он отметил вклад аргентинца в развитие «Наполи» и всего футбола в целом.