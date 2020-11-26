Американские ученые рассказали о хорошем заменителе свежих фруктов

Москва, 26 ноября. Употребление в пищу сухофруктов помогает получить человеческому организму необходимые полезные вещества и витамины, заявили ученые США.

Сотрудники Пенсильванского университета и Школы здравоохранения в ходе исследований медицинских карт населения собрали данные об их массе тела, окружности талии, давлении и прочих показателях. По мнению специалистов, эти параметры у употребляющих в пищу сухофрукты оказались ниже, чем у отказавшихся от них. Общий показатель здоровья у последних намного выше.

Исследователи отметили, что в отличие от свежих источников витаминов, сухофрукты доступны круглогодично, более компактны, стабильны в своем качестве и могут хранится достаточно долго. Помимо этого, они дешевле свежей продукции.

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