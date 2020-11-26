В Вооруженных Силах РФ может появиться знак отличия «лучший старшина»

В Вооруженных Силах РФ могут ввести отличительный знак для военнослужащих «лучший старшина», передает ФАН. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков после награждения победителей первого конкурса «Лучший старшина подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации» на базе 100-го отдельного полка обеспечения.

Лучших старшин подразделений выбирали по качеству знаний и практическим навыкам: военнослужащие демонстрировали умения вести ротное хозяйство, поддерживать внутренний порядок, состояние и сохранность вооружения, военной и специальной техники, а также другого военного имущества. Дмитрий Булгаков отметил роль старшин во время сложной эпидемиологической обстановки: они оказались надежными помощниками командиров подразделений «в период борьбы за сохранение здоровья подчиненных».

«Старшина подразделения — одна из важнейших специальностей и должностей в Вооруженных силах, — сказал замминистра обороны РФ. — Если он нормально работает и выполняет свои обязанности, его называют «отец родной». От старшины зависит не только внешний вид, но и дисциплина подразделения. На нем все: внешний вид солдата, столовая и питание, учебная, казарменная и приказарменная база. Он знает все, что происходит в подразделении, что на душе у солдата. Здесь нужна душа, потому что исполнять обязанности на этой должности надо с любовью к людям».

В Минобороны считают, что конкурс заинтересует старшин подразделений, поможет усовершенствовать их профессиональные навыки, а также повысит престиж военной службы.

«Проведение таких конкурсов поднимает моральный дух, улучшает работу военнослужащих, — подтвердил в разговоре с ФАН замкомандира части Сергей Макаев. — Они стараются стать лучше, гордятся тем, что их выбрали на конкурс в своих воинских частях. На должностях старшин в большинстве стоят достойные люди. Есть два важных качества для этой должности: требовательность и забота. Старшина проводит с военнослужащими больше всего времени: он с ними от подъема до отбоя. И чтобы иметь уважение коллектива, он должен быть опытным, адекватным, коммуникабельным, должен иметь систему командования. В чем-то это даже похоже на менеджмент. Кроме того, в трудную минуту он должен поддержать военнослужащего, поговорить с ним. Именно старшина может предотвратить проблему, если увидит ее в зачатке».

Добавим, в первом конкурсе приняли участие более 6 тысяч старшин различных подразделений ВС РФ. Первое место занял представитель 12-го Главного управления Минобороны РФ старший прапорщик Евгений Скачко, второе — представитель Воздушно-космической сил РФ старший прапорщик Роман Лайхт, а третье – старший прапорщик Дмитрий Мухаметшин из Восточного военного округа.

По словам Дмитрия Булгакова, конкурс на звание лучшего старшины станет ежегодным.