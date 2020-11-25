Александр Бородюк: Только феноменальные люди могут повторить успех Марадоны

Москва, 25 ноября. Легендарный футболист Диего Марадона был феноменальным и талантливым человеком, заявил в беседе с ФАН футболист, олимпийский чемпион Александр Бородюк.

«Это феноменальный и очень талантливый человек. Только такие люди и добиваются такого успеха, который был у Марадоны. Это человек, который прошел невероятный жизненный путь, спортивный путь. Он стал одним из величайших футболистов в мире», — подчеркнул заслуженный мастер спорта СССР.

В среду дочь футболиста сообщила о смерти Марадоны. Бывший капитан сборной Аргентины скончался в возрасте 60 лет после сердечного приступа. Месяц назад он был госпитализирован и перенес операцию на мозге. Операция прошла успешно, бывшего футболиста выписали из клиники. Марадона является одним из лучших футболистов в истории. Он сыграл 113 матчей за сборную Аргентины и забил 50 голов.

Советский футбольный вратарь Ринат Дасаев в беседе с ФАН ранее рассказал, что знал Марадону «как человека хорошего, добродушного, веселого». По его словам, футболист «всегда мог прийти на помощь, помогал всем, кто обращался». Легендарный спортсмен был опасным соперником и «проблемой» для вратарей.

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин признался, что Марадона привил ему любовь к футболу. По его словам, сейчас, возможно, есть футболисты, игру которых можно сравнить с Марадоной, но пока рано об этом говорить.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный общенациональный траур в связи со смертью легендарного футболиста, передавал «Царьград».