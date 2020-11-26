Футбольные болельщики вспоминают «гол столетия» в исполнении Диего Марадоны

Москва, 25 ноября. Аргентинский футболист Диего Марадона забил «гол века» в игре между сборной Аргентины и Англии на чемпионате мира 1986 года.

На 51-й минуте матча Марадона забил гол «рукой бога», а еще через три минуты сотворил настоящий шедевр. Получив передачу от партнера по команде он устремился к воротам соперника и обыграл четверых англичан. Затем он вышел один на один с голкипером, убрал его на замахе и отправил снаряд в сетку ворот. Этот гол позже назвали лучшим в XX веке.

Сердце Диего Марадоны остановилось 25 ноября. За свою карьеру он выступал в составе таких клубов, как «Наполи», «Барселона» и «Севилья». Является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины.