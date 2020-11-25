Военные РФ передали гуманитарный груз жителям сирийской Хасаки

Дамаск, 25 ноября. Российские военные провели в сирийской провинции Хасака гуманитарную акцию, передав жителям продовольственные наборы.

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР, за минувшие сутки представители ЦПВС провели в Сирии одну гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Тартаб провинции Хасака. Мирным жителям выдали 440 продовольственных наборов общим весом 2,6 тонны.

В общей сложности с начала процесса урегулирования российские военные провели в Сирии более 2,6 тыс. гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил более 4,5 тыс. тонн.

В Центре по примирению добавили, что боевики, подконтрольные Турции, за минувшие сутки не нарушали режим прекращения огня. Вместе с тем в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Террористы открывали огонь в населенных пунктах провинций Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.