Грызлов: Киев делает все, чтобы обострить конфликт в Донбассе

Минск, 25 ноября. Власти Украины, принимая решения, нарушающие Минские соглашения, делают все, чтобы обострить конфликт в Донбассе, заявил Борис Грызлов.

В среду состоялось очередное заседание контактной группы, которое, по словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Грызлова, показало, что «киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом». Политик напомнил, что после обещания властей Украины выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе прошло больше года, однако никаких реальных результатов нет.

«Украина сделала все, чтобы загнать себя в тупик, принимая на уровне высших органов власти решения, нарушающие Минские соглашения», — подчеркнул Грызлов.

Представленная украинская версия дорожной карты урегулирования конфликта, по словам политика, «только ухудшила ситуацию». Он назвал документ неадекватным и противоречащим Минским соглашениям. Кроме того, Киев затормозил процесс подготовки к новому обмену с Донбассом.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После госпереворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики, передавал «Царьград». Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы, которые приняли Минские соглашения.