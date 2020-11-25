Тунис смягчил действующие правила приема туристов из-за рубежа

Тунис, 25 ноября. Власти Туниса изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну. Благодаря новым правилам, организованные группы иностранцев освобождены от ПЦР-теста на COVID-19 и обязательного карантина по прибытии.

Соответствующее распоряжение вступило в силу 16 ноября, но тогда оно касалось только организованных групп и чартерных рейсов. 24 ноября Национальный офис по туризму Туниса в России проинформировал, что процедура приема клиентов туроператоров изменяется в их пользу — это правило работает теперь не только для чартерных рейсов.

Несмотря на то, что сейчас между РФ и Тунисом еще не открыто авиасообщение, до этой страны можно добраться с пересадками, используя регулярные рейсы авиакомпаний из других стран. Уже через них туроператоры получают возможность формировать туры. Кроме того, сразу с послаблением ограничений и открытием границ смягчение правил въезда сыграет на руку любителям отдыха в теплых странах.

Таким образом, воспользовавшиеся услугами туристических операторов люди освобождаются от 14-дневной самоизоляции и необходимости сдавать тест по прибытии.

Чтобы воспользоваться этими послаблениями турист должен выполнить всего несколько условий: нужно иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату тура, ПЦР-тест должен быть получен не ранее 72 часов до момента регистрации на рейс в Тунис, нужно заполнить анкету на туристическом сайте и соблюдать правила санитарного протокола тунисского туризма для организованных групп.

Теперь остается только ждать момента, пока новыми правилами воспользуются российские туроператоры.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, нарушения каких правил граждане разных стран не потерпят от туристов.