Израиль готовится к ударам США по ядерным объектам Ирана

Тель-Авив, 25 ноября. Израильские военные начали подготовку к возможному удару США по Ирану. От правительства поступило соответствующее распоряжение.

Издание Axios со ссылкой на источник в Израиле отмечает, что решение о новом нападении со стороны Америки в Вашингтоне могут принять незадолго до возможного ухода Дональда Трампа с поста президента.

Подтверждение этого предположения ранее было опубликовано в газете The New York Times. 12 ноября сообщалось, что после выборов глава государства провел совещание со своими старшими советниками, где поднял на обсуждение возможность в ближайшие недели «принять меры» против главного ядерного объекта Ирана, располагающегося в Натанзе.

На этой встрече присутствовали госсекретарь Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс, и. о. министра обороны Кристофер Миллер, а также глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Издание отмечает, что советники сумели отговорить Трампа от данной меры, поскольку это может привести к конфликту больших масштабов.

Между тем, по данным портала Axios, администрация Трампа все равно готовится к обострению отношений с Ираном. Вместе с Израилем и странами Персидского залива она намерена ввести новый пакет санкций. Принять их планируют до возможной инаугурации Джо Байдена, которая может состояться в январе 2021 года.

Предполагается, что власти Израиля решили «подстраховаться» после последнего выступления Байдена, объявившего о своей победе на выборах. Тель-Авив на пока не имеет точной информации о возможном ударе, но опасается, что в случае непредсказуемых действий американского руководства у ЦАХАЛ не будет времени на необходимую подготовку.

В случае, если удар США все же состоится, Тегеран может пойти на симметричный ответ, в результате которого под огнем могут оказаться территории Израиля.

В ранних материалах Федерального агентства новостей сообщалось, что еще в начале 2020 года американские власти подготовили список из 52 объектов, которые станут целями в случае эскалации конфликта с Ираном.