Трех туристок госпитализировали после аварии в Турции

Стамбул, 25 ноября. Три туристки из Пакистана попали в ДТП на территории Турции, сообщило издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Шишли. Водитель легкового автомобиля попытался обогнать машину, и на высокой скорости вывернул на встречную полосу. В этот момент там ехало такси с туристами. Три девушки из Пакистана возвращались в отель.

Шоферы хотели предотвратить аварию: оба вывернули руль в противоположную сторону. Однако лобового столкновения уже было не избежать. На место ДТП прибыли врачи и сотрудники полиции. Гражданкам Пакистана и водителям оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в турецком городе Шанлыурфа автобус с 32 туристами из Ирака и Ливана врезался в ограждение и перевернулся. В результате погиб один иностранец, остальные пассажиры получили травмы разной степени тяжести.