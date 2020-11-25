Футболист «Барселоны» Месси прокомментировал смерть Марадоны

Москва, 25 ноября. Смерть Диего Марадоны является печальным известием для всего аргентинского народа. Об этом сообщил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Соответствующее заявление футболист сборной Аргентины сделал в Instagram. Он подчеркнул, что моменты, пережитые вместе с Марадоной, останутся навсегда в его памяти.

«Он ушел, но останется с нами, потому что Диего вечен», — написал Месси.

Диего Марадона скончался от сердечного приступа на 61-м году жизни. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Барселона». Его мяч, забитый в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, признан лучшим голом XX века.