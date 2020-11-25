Французский министр потребовал от Эрдогана вывести наемников из Карабаха

Париж, 25 ноября. Благодаря дипломатическим усилиям России и введению миротворческого контингента ситуация в Нагорном Карабахе идет к стабилизации. Между тем, залогом быстрого урегулирования ситуации становится отсутствие препятствий для этого.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж ждет от Турции реальных изменений своей политики. По его словам, в ближайшей перспективе это должно выразиться в выводе из Нагорного Карабаха сирийских наемников, размещенных там по приказу Реджепа Эрдогана. Свое заявление он сделал в рамках последнего заседания комиссии по международным делам Национального собрания.

«На протяжении нескольких дней я мог отметить некоторые изменения в тональности заявлений со стороны властей Турции... Но изменений в речах недостаточно, нужны действия, реальные доказательства изменения политики», — заметил Ле Дриан.

Также глава французского внешнеполитического ведомства отметил, что лидеры европейских стран смогут оценить работу турецкого президента и сделать выводы о нем во время предстоящего саммита ЕС, который состоится в декабре.

Сообщения о пересылке Турцией боевиков в Карабах появлялись с самого начала конфликта. Это привлекло широкое внимание мировой общественности к данной проблеме. Заинтересованная в победе Азербайджана Анкара оказывала своим союзникам всестороннюю поддержку: от помощи военных инструкторов и применения своих беспилотников «Байрактар» до незаконной переброски в регион наемников. Подробности в материале Федерального агентства новостей.