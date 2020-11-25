Турецкие политики хотят объединиться ради смещения Эрдогана

Анкара, 25 ноября. Турецкий президент Реджеп Эрдоган несет ответственность за серьезные проблемы страны, возникшие из-за его неосмотрительной политики. Такого мнения придерживаются его соотечественники, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и глава «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

Соответствующее заявление они сделали в рамках совместной пресс-конференции в Анкаре. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA. Кылычдароглу и Акшенер отметили, что современный курс их страны при режиме Эрдогана далек от демократии. Отмечается, что президент враждебен и нетерпим ко всем группам людей, не одобряющих его действия.

Оппозиционно настроенные политики обвинили национального лидера в доведении страны до финансового банкротства, а также морального и социального разрушения. Это произошло по причине полного контроля президента за всеми государственными институтами, среди которых находится и судебная система, использованная Эрдоганом для того, чтобы избавиться от соперников и неугодных представителей прессы.

Кылычдароглу и Акшенер призвали все оппозиционные партии к объединению, сотрудничеству и общей координации действий, направленных на разработку новой конституции и возврат к парламентской системе. В финале пресс-конференции политики подчеркнули, что логичным продолжением этого могут стать досрочные выборы, которые помогут Турции наладить отношения с другими странами и выбраться из кризиса.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о том, как Эрдоган провоцирует эскалацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.