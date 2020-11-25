Пушков вспомнил последнюю встречу с легендарным Марадоной

Москва, 25 ноября. Невозможно было представить, что легендарный футболист Диего Марадона уйдет так скоро, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Пушков репостнул видео с одним из лучших голов в истории футбола: Марадона, легко обойдя соперников, поразил ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.

«Последний раз близко видел Марадону на финале чемпионата мира в Москве. Он заметно располнел, не выглядел больным или измученным болезнью. Невозможно было представить, что он уйдет так скоро», — написал сенатор.

В среду дочь футболиста сообщила о смерти Марадоны. Бывший капитан сборной Аргентины скончался в возрасте 60 лет. Месяц назад он был госпитализирован и перенес операцию на мозге. Операция прошла успешно, бывшего футболиста выписали из клиники. Предварительной причиной смерти Марадоны назвали сердечный приступ, который случился у него дома. Его пытались спасти врачи скорой помощи, но сделать этого так и не удалось.

Марадона признан одним из лучших футболистов в истории футбола. Он сыграл 113 матчей за сборную Аргентины и забил 50 голов. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил общенациональный траур в связи со смертью легендарного футболиста, передавал «Царьград». Матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о футболисте.