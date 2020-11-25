Самая дальнобойная САУ турецких ВС готовится обстрелять ливийский Сирт

Сирт, 25 ноября. Переброшенные Турцией боевики Правительства национального согласия подготавливают военную технику для грядущего обстрела ливийского города.

Пользователь социальной сети опубликовал кадры, на которых наемники производят мобилизацию турецкой 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) Т-155 Fırtına. Закадровый голос на видео называет дату съемки — 23 ноября 2020 года.

Автор Twitter-аккаунта утверждает, что технику установили на востоке района Абу Курайн. По его словам, в дальнейшем ее планируют использовать для атаки на город Сирт.

Напомним, что Т-155 Fırtına — это самая дальнобойная САУ турецких Вооруженных сил. При использовании активно-реактивных осколочно-фугасных снарядов дальность удара достигает 40 километров. При этом гаубица разгоняется до 65 км/ч и приходит в боевое положение меньше, чем за одну минуту.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара поставляла в североафриканское государство не только САУ, но и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga, китайские Type-63 и танки Leopard 1T.

Техника предназначалась для поддержки сил Правительства национального согласия. Тем не менее соответствующие шаги Турции являются прямым нарушением оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии, а также подрывают женевское соглашение о режиме постоянного прекращения огня.