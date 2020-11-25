Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

Москва, 25 ноября. Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на смерть легендарного аргентинца Диего Марадоны.

Португалец отметил неоценимый вклад Марадоны в историю футбола. По его словам, аргентинец ушел из жизни слишком рано, но оставил после себя огромное наследие.

«Он был одним из лучших. Волшебником, не знавшим себе равных», — написал нападающий на своей странице в Twitter.

Диего Марадона ушел из жизни на 61-м году после сердечного приступа. Он является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Выступал за такие клубы, как «Наполи», «Барселона» и «Севилья».