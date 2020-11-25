Агила Салех назвал виновных в задержке создания нового правительства Ливии

Тобрук, 25 ноября. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех считает, что участники тунисских встреч мешают созданию органов исполнительной власти.

Парламентарий напомнил, что формирование новых государственных институтов должно было произойти в рамках Форума политического диалога. Однако переговоры сорвали личности, которым выгодна военная эскалация кризиса в североафриканской стране.

Однако им не удастся нарушить перемирие в Ливии, заверил Салех. По его словам, исполнительную власть разделят представители трех регионов страны. То есть, председателем Президентского совета могут назначить кандидата из одной части страны, а главой правительства — из другой.

Соответствующая система позволит уравновесить влияние Запада, Востока и Юга, а также исключит любые разногласия. В заключение спикер добавил, что на сегодняшний день напряжение между сторонами уже спадает. Об этом свидетельствует грядущее открытие дороги между Сиртом и Мисуратой.

Накануне, 24 ноября, Федеральное агентство новостей сообщало о визите председателя ливийского парламента Агилы Салеха в Россию. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он обсудил сотрудничество между странами.