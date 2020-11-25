Стадион футбольного клуба «Наполи» могут переименовать в честь Марадоны

Неаполь, 25 ноября. Стадион «Сан-Паоло» в итальянском Неаполе предложили переименовать в честь Диего Марадоны. С такой инициативой выступил мэр города Луиджи де Маджистрис.

Соответствующее заявление Маджистрис сделал на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что Марадона внес неоценимый вклад в развитие «Наполи» и всего футбола в целом.

«Диего доставил нам столько радости и счастья, Неаполь тебя любит», — сказал мэр Неаполя.

Экс-игрок и тренер сборной Аргентины скончался на 61-м году жизни из-за сердечного приступа. Марадона выступал в составе «Наполи» с 1984 по 1991 год. Он помог клубу из Неаполя дважды выиграть итальянский чемпионат, а также завоевать Кубок Италии, Суперкубок и Кубок УЕФА.