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Украинка устроила голый протест рядом с офисом Зеленского

Украинка устроила голый протест рядом с офисом Зеленского

Киев, 25 ноября. Активистка общественного движения Femen устроила пикет около здания офиса президента Украины, забравшись голой на шар.

Днем в среду полностью голая женщина забралась на гранитный шар около президентской администрации. На ее теле были написаны разные лозунги, а сама она кричала: «Долой насилие».

Активистку вскоре задержали полицейские. Украинские СМИ прозвали голую женщину великовозрастной «девочкой на шаре», поскольку ее протест напомнил очевидцам одноименную картину Пабло Пикассо.

Украинка устроила голый протест рядом с офисом Зеленского

Ровно месяц назад, во время проведения на Украине выборов, другая активистка Femen в Киеве подкараулила президента Владимира Зеленского, когда тот шел вместе с женой к избирательному участку. Выбежав из толпы, она задрала красную юбку, продемонстрировав отсутствие нижнего белья. На внутренней стороне юбки была надпись Zexist, означающая, что президент позволяет себе сексистские высказывания в адрес женщин.

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