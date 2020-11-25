Украинка устроила голый протест рядом с офисом Зеленского

Киев, 25 ноября. Активистка общественного движения Femen устроила пикет около здания офиса президента Украины, забравшись голой на шар.

Днем в среду полностью голая женщина забралась на гранитный шар около президентской администрации. На ее теле были написаны разные лозунги, а сама она кричала: «Долой насилие».

Активистку вскоре задержали полицейские. Украинские СМИ прозвали голую женщину великовозрастной «девочкой на шаре», поскольку ее протест напомнил очевидцам одноименную картину Пабло Пикассо.

Ровно месяц назад, во время проведения на Украине выборов, другая активистка Femen в Киеве подкараулила президента Владимира Зеленского, когда тот шел вместе с женой к избирательному участку. Выбежав из толпы, она задрала красную юбку, продемонстрировав отсутствие нижнего белья. На внутренней стороне юбки была надпись Zexist, означающая, что президент позволяет себе сексистские высказывания в адрес женщин.