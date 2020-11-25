Дасаев рассказал о Марадоне на футбольном поле и вне его

Новость о кончине великого футболиста Диего Марадоны потрясла не только всю спортивную элиту, но и весь мир в целом. Этого выдающегося спортсмена знали не только любители футбола, у каждого на слуху была фамилия аргентинца.

ФАН решил узнать, каким человеком был Марадона и чем он запоминался тем, кто встречал его на пути. Советский футбольный вратарь Ринат Дасаев, один из лучших голкиперов мира 1980-х годов поделился воспоминаниями.

«Диего Марадона оставил большой след в истории мирового футбола. Я знаю его как человека хорошего, добродушного, веселого. Мы общались с ним. Он всегда мог прийти на помощь, помогал всем, кто обращался», — рассказывает советский спортсмен.

Мастерство аргентинского футболиста было заметно с первых минут начала игры. Он был опасным соперником. Марадона был «проблемой» для вратарей.

«Мы встречались много раз на поле. Вместе играли за сборную мира в Лос-Анджелесе и Англии. Также играли в разных командах против друг друга четыре игры. Как футболист он доставлял большие трудности и мне и всем вратарям, против которых он играл», — отмечает Дасаев.

Диего Марадона умер в возрасте 60-ти лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Об этом прессе сообщила его дочь.

В свете печальных событий президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинцы скорбят и не верят в смерть футболиста. Коллеги и поклонники футболиста тяжело переживают его кончину.