Старейшины племен поблагодарили Хафтара за сохранение целостности Ливии

Бенгази, 25 ноября. Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар принял делегацию племен Аль-Манфа и Аль-Катъан. Встреча состоялась в здании Главного командования.

Как сообщает новостной Twitter-аккаунт, старейшины и шейхи поблагодарили командующего ЛНА за усилия, направленные на сохранение целостности североафриканского государства.

Представители племен напомнили, что Хафтар изначально призывал к мирному урегулированию ситуации в Ливии. Фельдмаршал в свою очередь отметил важность поддержки со стороны граждан страны.

استقبل #القائد_العام للقوات المسلحة العربية الليبية #LNA #المشير خليفة #حفتر وفداً من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفه والقطعان في مكتبه بمقر #القيادة_العامة - #الرجمة ؛ حيث عبّر الوفد عن شكره وإمتنانه لجهود القوات المسلحة في حلحلة كل الأزمات المتعلقة بالشق الأمني في البلاد. pic.twitter.com/4PJ8zwhmA0 — وكالة الأنباء الليبية (@LibyanNews_) November 25, 2020

«С первого дня старейшины и шейхи выступали на стороне Вооруженных сил, так как все мы заинтересованы в восстановлении нашей родины», — напомнил Халифа Хафтар.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители племени Макариха поблагодарили ЛНА за защиту мирного населения и борьбу с терроризмом.