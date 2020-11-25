Программа туристического кешбэка набирает популярность в России

Москва, 25 ноября. Популярность туров с кэшбэком по РФ среди россиян заметно растет. Самая высокая доля заявок пришлась на южные территории страны.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила скачок роста продаж туров с кэшбеком среди россиян после начала второго этапа программы. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Интерес российских граждан к путешествиям по родной стране вырос, в первую очередь, на фоне связанных с пандемией COVID-19 ограничений. Помимо этого, Ростуризм с 15 октября 2020 года запустил программу кэшбэка за туры внутри РФ. Эксперты уверены, что именно это обуславливает повышение популярности поездок по стране.

Согласно данным АТОР, российский туроператор TUI продал туров на 350% больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Кроме того, объемы продаж других компаний, в числе которых «Интурист», «АЛЕАН» и «Дельфин», выросли почти вдвое. Остальные отечественные туроператоры также заявили о росте продаж.

Информация была получена от крупных туристических компаний за период с 15 октября по 23 ноября.

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