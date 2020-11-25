Эксперт ВОЗ озвучил пути передачи коронавируса к человеку

Женева, 25 ноября. Вирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем COVID-19, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное животное или несколько их видов.

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс во время сессии вопросов и ответов в режиме онлайн сообщил, что есть два наиболее вероятных сценария, описывающих передачу вируса человеку. Возможным, но маловероятным он назвал вариант, при котором «вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался».

«Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сообщил эксперт.

Ученым, по его словам, важно найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку. Это даст возможность изучить изменения в вирусе, важные для людей, и создать в последствии эффективные вакцины и лекарства.

Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным. Уже доказано, что некоторые домашние животные, в частности, кошки и собаки, подвержены заражению COVID-19, но легко передать вирус человеку они не могут.

В начале ноября стало известно, что в Дании несколько человек заразились коронавирусом от норок. Инфекция имеет генетические изменения. В ВОЗ тогда выразили опасения, что мутировавший COVID-19 может распространиться на весь мир. Позднее Россельхознадзор сообщил, что на территории РФ нет зараженных коронавирусной инфекцией норок.