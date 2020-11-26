The Drive рассказал о ракете-невидимке США, угрожающей Крыму

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer может стать средством доставки новых крылатых ракет-невидимок AGM-158 JASSM. Об этом сообщает военно-политический портал The Drive. Журналисты издания обратили внимание, что недавно военнослужащие ВВС США провели испытательный полет военного самолета с ракетой, установленной на внешнем пилоне под фюзеляжем. Подобные решения могут являться частью новой военной стратегии Вашингтона в Черноморском регионе.

Обозреватели The Drive обратили внимание, что бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, который был принят на вооружение еще в начале 1970-х годов, обладает серьезной боевой нагрузкой. Он оснащен внутренними отсеками, предназначенными для установки ракет и бомб различного класса и предназначения. Сейчас же самолет, вероятнее всего, получит новое вооружение, которое будет устанавливаться на внешние пилоны, расположенные на фюзеляже и крыле боевой машины.

Сообщается, что после модернизации американский бомбардировщик сможет переносить до 12 крылатых ракет AGM-158 JASSM. Дополнительное вооружение, находящееся на внешних пилонах, будет устанавливаться из-за новой военной программы Вашингтона, которая подразумевает использования самолетов подобного класса в небе над Европой и Черноморским регионом.

В The Drive уверены, что сообщение об установке дополнительного вооружения на B-1B Lancer должно стать тревожным звоночком для армии России. Модернизированные самолеты, вооруженные новыми ракетами, вероятнее всего, будут выполнять полеты у границ России над Черным морем.

Об этом свидетельствуют недавние военно-воздушные учения США и НАТО, по которым американские бомбардировщики совершали полеты в Черноморском регионе, отрабатывая удары по позициям армии РФ в Крыму.

«Подобные выпады свидетельствуют о том, что Черноморский регион имеет стратегическую важность для США, а Крым – одной из потенциальных «мишеней» на южной границе России. Однако у России есть достойный ответ на возможные военные провокации со стороны США, а Крымский полуостров надежно защищен от вражеских атак новейшими системами ПВО и противокорабельными комплексами», – резюмируют журналисты издания.

Ранее Минобороны РФ сообщили об успешных испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Тестовый запуск был осуществлен с борта фрегата «Адмирал Горшков».