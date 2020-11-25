РФ и Сирия отметили важность международной конференции по беженцам

Дамаск, 25 ноября. Международная конференция по возвращению сирийских беженцев на родину является первым шагом к решению этой проблемы. Об этом заявили представители России и Сирии по итогу прошедшей 25 ноября видеоконференции. Их слова приводит информационное агентство SANA.

Координационные штабы РФ и САР подчеркнули, что все участники прошедшей конференции отмечали недопустимость незаконного присутствия иностранных военнослужащих на территории арабской республики. Это нарушает Устав ООН, приводит к разграблению природных ресурсов и мешает мирным гражданам возвращаться в свои дома.

В совместном заявлении Россия и Сирия призвали международное сообщество помочь активизировать процесс возвращения сирийских беженцев на их родину. Для этого необходимы не только политические шаги, но и содействие восстановлению арабской республики.

Министр местного самоуправления САР Хусейн Махлюф заявил, что сирийское правительство стремится обеспечить все условия для возвращения граждан страны в их дома. Однако Дамаск сталкивается с противодействием со стороны США и их союзников, которые ввели односторонние экономические санкции против арабской республики.

«Несмотря на это, мы планомерно восстанавливаем работу государственных учреждений и всей необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях», — сказал Хусейн Махлюф.

Международная конференция по беженцам прошла в Дамаске 11 и 12 ноября и была организована межведомственными штабами России и Сирии. В мероприятии приняли участие некоммерческие организации, представители ООН и заинтересованных стран: России, Ирана, Китая, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Омана.

Спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев заявил, что мероприятие станет основой процесса по возвращению всех сирийских перемещенных лиц в их дома.