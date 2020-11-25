Постпред САР при ООН обвинил США и Турцию в поддержке террористов

Дамаск, 25 ноября. США и Турция продолжают проводить враждебную по отношении к Сирии политику, оказывая поддержку террористическим организациями в арабской республике. Об этом заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

По его словам, страны Запада продолжают нарушать международное право, оказывая экономическое давление на сирийский народ, а также продолжая оккупацию некоторых районов Сирии.

«Мы видим, как американские военнослужащие в сотрудничестве с группировками курдских боевиков (входящих в «Сирийские демократические силы» (СДС) — прим. ФАН) продолжают разграбление ресурсов сирийского государства, захватив нефтегазовые месторождения на востоке страны», — сказал Башар Джаафари.

Постоянный представитель Сирии при ООН отметил, что США и Турция бойкотировали международную конференцию по возвращению беженцев, таким образом вновь подтвердив ложность заявленной ими гуманитарной миссии.

«Международная конференция по возвращению беженцев стала очень важным шагом для сирийского государства и его союзников по обеспечению добровольного возвращения беженцев на родину», — рассказал он.

Международная конференция по беженцам прошла 11 и 12 ноября. В мероприятии приняли участие некоммерческие организации, представители ООН, а также России, Ирана, Китая и Ливана.