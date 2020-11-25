Бывший футболист «Зенита» рассказал, что значил для него Марадона

Бывший футболист петербургского «Зенита», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин в комментарии ФАН рассказал, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона привил ему любовь к футболу.

«Таких футболистов, как Диего Марадона, немного на самом деле. Конечно, в каждом поколении были один-два игрока, которые действительно вошли в мировую историю, но такого уровня звезд за всю историю мирового футбола человек десять можно перечислить. Футбол Марадоны я так тщательно не смотрел и не анализировал, потому что был совсем в юном возрасте. Вспоминая детство, могу сказать, что Диего Марадона был одним из кумиров. Он и Мишель Платини привили мне любовь к футболу», — признался Игонин.

Также Игонин отметил, что сейчас, возможно, есть футболисты, игру которых можно сравнить с Марадоной, но сказал, что пока рано об этом говорить. Например, лучшего бомбардира в истории «Барселоны», капитана аргентинской команды Лионеля Месси не перестают сравнивать с выдающимся соотечественником.

Может быть такие, как Марадона и есть, но ставить при жизни памятники — не благодарное занятие. Должно пройти какое-то время осмыслений, только тогда мы узнаем, смогут ли футболисты, выступающие сегодня, войти в тот же список, что, например, и Марадона, Пеле», — поделился мнением экс-футболист.

25 ноября в Буэнос-Айресе на 61-м году жизни скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года и серебряный призер чемпионата мира 1990 года — эпатажный Диего Марадона. Он был госпитализирован в начале ноября. Ему провели операцию на мозге. 12 ноября, после повторного медицинского обследования футболиста выписали. Недавно сообщалось, что звезда мирового футбола попал в больницу после сердечного приступа. Его состояние оценивалось как критическое. Причиной смерти Марадоны стала внезапная остановка сердца.

За сборную Аргентины именитый футболист выступал с 1977 по 1994 год. С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером аргентинской команды, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. В 2018 году Марадона приезжал на чемпионат мира, который проходил в России