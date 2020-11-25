По вине 35-летнего мужчины умерла молодая жительница Брянской области

Брянская область, 25 ноября. В Брянской области завели дело в отношении мужчины, который насилием довел молодую девушку до смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей). Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы, пишет VSE42.

В деревне Кожемяки Почепского района (Брянская область) в гараже в ночь на 21 ноября распивали спиртное сам владелец помещения (именинник), его приятель и две девушки. Вскоре 35-летний мужчина попросил удалиться собутыльников, оставив только 18-летнюю гостью. Далее на протяжении нескольких часов он издевался над ней, а когда она потеряла сознание, то позвонил ее родителям и попросил забрать, так как ей якобы стало плохо от выпитого алкоголя. Приехавшие отец и мать сперва ничего не поняли, но, добравшись до дома, увидели кровь и вызвали скорую. В больнице специалисты сообщили, что нужна срочная операция, во время хирургического вмешательства девушка скончалась.

Еще одно дело по изнасилованию несовершеннолетних было зафиксировано в Оренбурге. В течение нескольких месяцев 50-летний мужчина насиловал четырех малолетних детей.