Зувара, 25 ноября. Мощный водяной смерч обрушился на побережье Ливии. Местные жители сумели заснять его на камеры мобильных телефонов.

Один из видеоматериалов оказался в распоряжении издания Tanasuh. Благодаря геопривязке удалось выяснить, что природный катаклизм появился недалеко от пляжа города Зувара. Смерч образовывается в результате столкновения теплого и холодного воздуха.

Несмотря на завораживающее зрелище, местные жители забеспокоились о безопасности. Как оказалось, столп воды направлялся в сторону берега, где находятся лагеря беженцев.

Мигранты через Зувару пытаются попасть в Европу на лодках и кораблях, которые не всегда добираются до пункта назначения. Однако многие не успевают сбежать из Ливии.

Незаконные вооруженные формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии занимаются работорговлей, а их жертвами зачастую становятся жители центров временного содержания, которые они же и контролируют. Боевики открыли в прибрежном городе рынок, где продают людей.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало серию материалов, доказывающих причастность джихадистов к пыткам в частных тюрьмах и лагерях беженцев, а также к работорговле.