ДТП с более десятью пострадавшими под Калугой заинтересовалась прокуратура

Калуга, 25 ноября. Рейсовый автобус и большегруз попали в ДТП в Калужской области. Травмы получили 12 человек.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Калуга — Медынь. Участниками ДТП стали грузовой автомобиль с полуприцепом и пассажирская маршрутка.

По данным МВД, после столкновения помощь врачей понадобилась 12 пострадавшим. Пять из них доставили в больницу, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Водителей проверили на состояние опьянения. Исследование показало, что шоферы были трезвы. После инцидента местные прокуроры организовали проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Неделями ранее авария с пассажирским автобусом произошла в Кемеровской области. В ДТП пострадали пять человек, сообщает ФАН.