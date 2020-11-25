Анна Седокова поддержала Тимму мотивирующим постом

Берлин, 25 ноября. Певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала видео с тренировки своего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, и замотивировала его на успех в будущих играх.

В опубликованном ролике спортсмен искусно выполняет трехочковые броски в кольцо. При этом ни один из множества мячей не коснулся пола. Судя по комментариям болельщиков, последнее время Тимма не в форме. Видимо именно из-за этого Седокова решила его поддержать теплыми и мотивирующими словами.

«Если ты иногда сомневаешься в себе, то знай — я в тебе никогда», — заверила супруга звезда.

Поклонники умилились отношениям молодоженов и призвали Тимму поскорее возвращаться в форму. Также фанаты похвалили Седокову за поддержку мужа, ведь это, по их мнению, главное в семье.

«Какие чудесные слова! Тимме успехов»; «Попадает четко, что случается на играх? Мы поддерживаем команду и Яниса. Ну ведь он должен же заиграть, мастерство не уходит»; «Берегите Яниса», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Недавнее высказывание Анны Седоковой о «сроке годности» женщины вызвало резонанс в Сети. Светская обозревательница Лена Миро решила, что знаменитость отчаянно сражается со старостью, сообщило Федеральное агентство новостей.