Несколько тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19

Москва, 25 ноября. Московская область каждую неделю получает до 1,2 тысячи доз вакцины для профилактики коронавируса.

Сейчас от коронавирусной инфекции привиты уже несколько тысяч жителей региона. Соответствующее заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В ближайшее время в регионе планируется открыть 90 пунктов вакцинации. В настоящее время готовы 18 из них. Свободными в больницах остаются около 6 тысяч коек для пациентов с COVID-19, в госпиталях проходят лечение около 12 тысяч человек.

Накануне в России было выявлено 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Их них 970 случаев было подтверждено на территории Подмосковья.