Бездомные собаки держат в страхе жителей Мордовии

Саранск, 25 ноября. В Мордовии, в городе Ковылкино стаи бродячих собак спокойно гуляют у детских площадок, нападают на детей и взрослых. Как рассказала ФАН местная жительница Любовь К., эта проблема возникла давно.

Посты о том, что жителям Ковылкино не дают спокойно жить бездомные собаки, регулярно появляются в местных пабликах. К примеру, недавно пользователи соцсетей обсуждали инцидент, который случился в центре города. Одно из животных напало на ребенка предположительно семи лет. Обезумевшую собаку отогнали прохожие. Они же успокоили мальчика, отвели домой. Как оказалось, жалоб на псов накопилось много.

«У нас в городе очень много бродячих собак. Когда прохожу мимо них, становится не по себе. Но я знаю как себя вести: не делаю резких движений и не машу руками», — рассказала о своих правилах поведения при встрече с бездомными животными местная жительница Любовь К.

Об этих хитростях слышали многие, но на деле применяют не все. В группе риска дети. Увидев рычащего пса, ребенок попросту может не справиться со страхом и убежать. А это уже опасно.

В поисках ответа ФАН обратился в администрацию Ковылкинского района. Чиновники заверили — о проблеме знают, вопрос решается:

«Сегодня на территории города специализированной организацией проводится отлов безнадзорных животных. Все сообщения жителей о скоплениях собак отрабатываются, создается план мест, где чаще видели животных, и производятся выезды».

Зоозащитники могут быть спокойны: жизни животных ничто не угрожает. Пойманных собак увозят в питомник, стерилизуют, чипируют. Затем их ждет реабилитация.